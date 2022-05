Iara Favinha, a bairrista de 6 anos

Brinca às pinturas, na cara e nas unhas, e ensaia caracterização. Também não passa um dia sem ver vídeos do Tik Tok.

Tocam os sinos da Igreja, os turistas passam e Iara disserta sobre as tecnologias, sentada numa ruela grafitada em pleno coração da Graça. Domina o Instagram, Tik Tok e Facebook desde os 5 anos (está quase a fazer 6, a 30 de maio) – ainda que lhe seja vedada a publicação, pelos pais, devido à idade. "Vi no YouTube que os adultos adoravam ser crianças. Já tenho WhatsApp", diz, com dificuldade em soletrar. A mãe acrescenta: "Só para a família."