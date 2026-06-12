Hotéis para animais de estimação disparam preços

Em cinco anos, os valores duplicaram. A diária de um cão num hotel passou de €10 para €20. Para os gatos é um pouco mais barato.

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Com a chegada das férias, surge a preocupação de milhares pessoas que têm animais de estimação sobre onde deixar os cães e gatos. Segundo dados da Fixando, plataforma líder na contratação de serviços online em Portugal, a procura por hotéis para animais registou já um aumento de cerca de 40% entre maio e junho, com a expectativa de que atinja os 55% até ao final deste mês.



Onde deixar o cão ou o gato é uma preocupação no periodo de férias

Pet Sitting também aumentou

A pressão da procura tem vindo a refletir-se nos preços. Se em 2021, deixar um animal num hotel custava em média 9 euros por dia, em 2026, o valor médio atinge os €20, uma subida superior a 120% em apenas cinco anos. No caso dos cães, o valor médio é mais elevado – €20 por noite, enquanto para gatos o preço médio diário fica pelos €16. Já o Pet Sitting subiu de €11, em 2021, para os €20.

Com a procura a disparar nesta época, a oferta continua longe de responder a todos os pedidos. Para a Fixando, este desequilíbrio é cada vez mais evidente e traduz-se numa dificuldade acrescida para os donos, que querem garantir férias tranquilas sem descurar o bem-estar dos seus animais. Ao mesmo tempo, representa uma oportunidade para quem tem disponibilidade e experiência para acolher cães e gatos nesta altura do ano. Além da dimensão prática, num contexto de maior pressão sobre os orçamentos familiares, escolher entre hotel, pet sitting ou outras soluções de guarda temporária tornou-se uma decisão cada vez mais relevante para as famílias.