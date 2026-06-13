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Vida

As influencers da tristeza e da solidão

Susana Lúcio
Susana Lúcio 08:00
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Há quem ganhe milhares de seguidores revelando o sofrimento sentido pela morte de uma mãe. Outros mostram a mundo a solidão em que vivem.

Paulina Cee, 36 anos, vive sozinha em Nova Iorque e não tem amigos. “Sexta-feira à noite sozinha em Nova Iorque. Pizza, pudim de banana da Padaria Magnolia, chá de lavanda com cravinho e o Lucas [o gato] enrolado atrás das minhas costas”, descreve a influencer num post , com 296 mil seguidores, enquanto surge em casa de saltos altos e mini-saia brilhantes com uma caixa de pizza nas mãos. “Se paz fosse um sentimento era isto. Sozinha, mas nunca solitária. Paraíso dos introvertidos”, conclui.

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