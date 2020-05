Três pratos para receber em casa esta semana

Sandes Veal Division, €8,75

The Sandwich Project, Lisboa

No meio do pão aparece vitela estufada e lascas de maçã. O casal Marta Caldeirão e André Coelho não puderam abrir o seu restaurante por causa do estado de emergência, mas criaram sandes com nomes de bandas, que entregam em casa na zona de Lisboa.

Francesinha no forno, €11,50

Cervejaria Brasão, Porto

Esta cervejaria tem croquetes e rissóis para petiscar, mas o que enche o olho no menu de delivery no Porto são as francesinhas - há a de carne e a vegetariana, com ou sem ovo.





Estufado de minhota, €9/pessoa

Prado, Lisboa

O restaurante Prado, em Lisboa, entrega na zona refeições com doses por pessoa mediante um planeamento antecipado no site. O estufado de carne minhota acompanha-se com um creme de couve-flor e um ovo a baixa temperatura.