De Alenquer a Moscovo são (aproximadamente) 4.700 quilómetros de distância. Hélder Baptista, de 53 anos, vai fazer esse percurso em cima de uma bicicleta e, chegado à Rússia, vai apoiar a selecção portuguesa de futebol no Mundial de 2018. Esta viagem vai ainda contribuir para ajudar a Missão Acreditar. Hélder partiu este sábado em direcção à capital russa e tem chegada marcada para 20 de Junho, a tempo do segundo jogo da selecção.

O ciclista amador partiu este sábado, 5, de Alenquer e vai passar por Espanha, França, Alemanha, Polónia, Lituânia, Letónia e Rússia. Durante esta viagem, Baptista vai pedalar para ajudar a Acreditar, associação que se dedica a tratar crianças com cancro.

"O objectivo é chegar na véspera do jogo com Marrocos, a 20 de Junho, e apoiar a selecção portuguesa em Moscovo. Já comprei o bilhete para ir ver o jogo e espero conseguir falar e tirar fotografias com os jogadores depois do jogo", afirmou Hélder Baptista, em declarações à agência Lusa. O ciclista amador não deverá então estar presente para o primeiro jogo da equipa das quinas, que se estreia na competição a 15 de Junho, frente à Espanha, em Sochi.

O cinquentenário é funcionário da Câmara Municipal de Alenquer e nos últimos meses tem ocupado os tempos livres com idas ao ginásio e em treinos ao ar livre. Mas o amador garante que o maior "desafio é psicológico", não físico, apesar de ir fazer, em média "entre 100 a 110 quilómetros por dia, com dias de descanso pelo meio".









Em 2015, Hélder Baptista foi de Alenquer a Paris, a capital francesa, num total de 1.830 quilómetros, naquela que foi o mais longo percurso que fez até ao momento. Desta vez fará mais de o dobro do percurso. Mas a viagem não vai acabar em Moscovo, mas sim em Kratovo, nos arredores da capital russa e local do ‘quartel-general’ da selecção nacional.

Para dar mais sentido à sua viagem, o amador andou a divulgar o seu projeto de solidariedade junto de empresas e instituições, contando já com o apoio de dezenas de empresas, entre alguns negócios locais e outros de maior dimensão.



E nem a Presidência da República se mostrou indiferente a esta viagem, tendo a assessora para os Assuntos Sociais, Sociedade e Comunidade desejado sorte a Hélder, em nome de Marcelo.