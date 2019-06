Frozen tornou-se um sucesso mundial quando foi lançado e aclamado pela forma como deixou para segundo plano a relação entre a princesa e o príncipe, sendo as personagens principais duas jovens, Anna e Elsa. A canção "Let it Go" ("Já Passou" na versão portuguesa) tornou-se um êxito entre os mais novos. O filme está a ser realizado por Chris Buck e Jennifer Lee e foi apresentado também o poster oficial do mesmo.Frozen tornou-se um sucesso mundial quando foi lançado e aclamado pela forma como deixou para segundo plano a relação entre a princesa e o príncipe, sendo as personagens principais duas jovens, Anna e Elsa. A canção "Let it Go" ("Já Passou" na versão portuguesa) tornou-se um êxito entre os mais novos. Frozen 2 - Poster oficial Foto: Walt Disney

Depois do tremendo sucesso do primeiro filme Frozen, de 2013, a Walt Disney está a preparar a sequela que deverá chegar às salas de cinema no final de novembro deste ano. E já há um novo trailer para o filme que segue as aventuras de Elsa, Anna, Olaf, Kristoff e a rena Sven.