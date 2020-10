As imagens falam por si, mas os números impressionam. Ao longo de uma semana, e de 185 quilómetros da costa portuguesa, foram recolhidas 28 toneladas de lixo, tanto da terra, como do mar. Entre as coisas que foram retiradas havia, sem muita surpresa, bastante plástico, mas também máscaras de proteção. O desafio lançado pela Fundação Oceano Azul, para assinalar o Dia Internacional de Limpeza Costeira, decorreu entre os dias 19 e 27 de setembro e as ações de limpeza também se estenderam aos arquipélagos da Madeira e dos Açores.



Ao todo, realizaram-se 160 ações de limpeza costeira em que participaram 3.500 pessoas, das quais 325 mergulhadores. As operações foram desenvolvidas ao longo de 380 horas e culminaram no passado domingo, 27 de setembro, em Sesimbra, com a presença do Ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, que também participou num mergulho. Além disso, dezenas de mergulhadores estiveram a recolher lixo que depois foi entregue, pesado e triado no navio Santa Maria Manuela.





