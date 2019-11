A carregar o vídeo ...

Era uma vez um menino crescido que comia tudo." É assim que começam muitas histórias que Ângela Martinho continua a contar ao filho na hora da refeição. O objetivo é sempre o mesmo: conseguir que Dinis, atualmente com quatro anos, coma mais do que duas ou três colheres de sopa por dia. Tudo o resto é recusado e a rotina mantém-se dia após dia — contar colheradas, fazer o aviãozinho, dizer que dá força ou faz bem aos olhos, não há manobra que ainda não tenha sido testada (e, geralmente, falhada).O filho de Ângela tem anorexia fisiológica. Não existem números sobre a quantidade de miúdos afetados por esta situação, porque, como explica a pediatra Graça Gonçalves, "é como se fosse uma fase do desenvolvimento da criança". Até está assinalado nos Boletim de Saúde Infantil e Juvenil (os livrinhos azuis e rosa que os bebés recebem quando nascem). Pode ler-se: "No segundo ano de vida, o crescimento é mais lento e é por isso que há uma redução natural do apetite." Explica ainda que é comum acontecer entre as consultas dos 12 e dos 15 meses. Mas se para as crianças parece não ser um grande problema, são os pais que desesperam com os filhos que não comem e até perdem peso.