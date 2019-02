Childish Gambino foi o grande vencedor da noite, recebendo quatro prémios, incluindo Melhor Videoclip e Melhor Desempenho Rap/Cantado pelo tema "This is America".

As mulheres estiveram em destaque nos prémios norte-americanos de música Grammy ao vencerem no domingo, em Los Angeles, nas categorias de Melhor Álbum do Ano e de Melhor Jovem Artista, enquanto o 'rap' conquistou importantes troféus.

"Golden Hour", de Kacey Musgraves, venceu o Melhor Álbum do Ano e Dua Lipa ganhou o prémio de Melhor Jovem Artista.

Já Drake surpreendeu o mundo da música quando surgiu no palco para aceitar a distinção de Melhor Canção Rap.

Drake, que raramente assiste a este tipo de cerimónias, foi premiado pelo seu grande sucesso, "God's Plan".

O 'rap' vinha de um longo período de derrotas nos Grammy. A última vez que um rapper ganhou o Álbum do Ano foi em 2004, com "Outkast", e poucos tinham vencido a distinção de Melhor Jovem Artista.

Cardi B fez história como a primeira artista a solo a ganhar o Melhor Álbum de Rap (Lauryn Hill venceu como membro do grupo Fugees nos Grammy de 1997).

A cerimónia de domingo em Los Angeles começou com um grupo de mulheres, que incluía Michelle Obama e Lady Gaga, a descreverem o papel da música nas suas vidas.

A abertura contrastou com os Grammy do ano passado, onde os desempenhos masculinos dominaram as nomeações e a única mulher a competir pelo prémio principal, Lorde, não chegou a pisar o palco.

Contudo, este ano, Gaga, Brandi Carlile e Kacey Musgraves ganharam três distinções cada.

Carlile ganhou três prémios na categoria Americana. Gaga também venceu três, incluindo o Melhor Desempenho Pop para Duo ou Grupo, uma vitória que dividiu com Bradley Cooper.

Gaga, agora nove vezes vencedora de um Grammy, ganhou o prémio de melhor performance a solo com "Joanne", enquanto o sucesso "Shallow", de "Assim Nasce Uma Estrela", também foi distinguida, estando nomeada para um Óscar, já depois de arrecadar um Globo de Ouro.

Na música 'country', Musgraves ganhou o melhor álbum, com "Golden Hour", melhor desempenho a solo, com "Butterflies", e melhor música, com "Space Cowboy".

Diana Ross foi aplaudida de pé quando surgiu no palco para tocar "Reach Out and Touch (Somebody's Hand)" and "The Best Years of My Life".

Ariana Grande venceu o seu primeiro Grammy, com "Sweetener", na categoria de Melhor Álbum Pop.