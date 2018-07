Michael Dumas, de 17 anos, contraiu ancilóstomos (uma espécie de parasita) no pé depois de ter sido enterrado pelos amigos na areia da praia de Pompano, nos Estados Unidos. Uma visita à Flórida com a família e amigos acabou por se tornar um problema.A sua mãe, Kelli Mulhollen Dumas, partilhou a história nas redes sociais e rapidamente esta se tornou viral. "Michael foi a Miami a 20 de Junho. Uma brincadeira de o enterrarem na areia converteu-se num pesadelo. Quatro dos cinco rapazes contraíram uma infecção parasitária, com ancilóstomos, na praia de Pompano", escreveu ela no Facebook.Os parasitas alojaram-se debaixo da pele dos pés. Um deles tinha cerca de sete centímetros.Os ancilóstomos são comummente encontrados em cães e gatos, afectando o sistema digestivo destes animais. Os ovos destes parasitas ficam alojados nas fezes dos animais, e as larvas podem afectar os humanos através da pele, do sistema digestivo ou mesmo do pulmonar. No caso de Michael, as larvas alojaram-se na pele, provocando inflamações e feridas muito dolorosas na zona em que se movimentavam.O jovem de 17 anos teve que tomar três medicamentos, entre eles, seis pastilhas que custaram 1.162 euros. Além dele, outros cinco amigos também foram afectados. "Michael tem o pior caso, de longe. Está a sofrer e isto é horrível", detalhou Kelli. Ao Buzzfeed, ela contou que o problema evoluiu para uma infecção. No seu post de Facebook, Kelli alertou as pessoas para que evitassem enterrar-se na areia e aconselhou o uso de sapatos.