Germinal volta a desafiar Vila Nova de Famalicão

O Germinal é um movimento que une música, teatro, dança, cinema, artes plásticas e performativas em torno de um pensamento comunitário transversal. Com a programação desta segunda edição, totalmente gratuita e dividida por concertos, instalações, conferências e espectáculos, a companhia de teatro Cão Danado, em parceria com a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, pretende dar seguimento às bases lançadas no ano passado para aprofundar o papel do ato criativo na construção de uma identidade colectiva e de uma consciência cívica e ambiental.

A programação arranca com a inauguração das instalações Sara's dreams, Shadows e Formas Insufláveis, desenhadas para o Parque da Devesa por Edgar Massul. Nelas, o artista plástico português cria objectos que intervêm directamente na paisagem e que desafiam o público a interagir com os mesmos.



Igualmente no campo da instalação, Confessionário, de Patrícia Barbosa, Pedro Barbosa e Inês Castanheira, em exibição na Casa do Território, recorre a fotografias e sons para registar e estudar as memórias de todos os que viveram a Guerra do Ultramar.

Entre as novidades, o Germinal 2019 traz para esta segunda edição o Ponto de Encontro GERMINAL, um espaço de partilha e discussão aberta que servirá de plataforma de contacto entre artistas, a cidade e o público.



A acção Tchakili café, agendada para dia 7 de Setembro, entre as 14h e as 20h, é um dos exemplos desses encontros informais, lançando um convite a quem passa para se alongar num momento de relaxamento, com partilha de comida, poesia, música e desenvolvimento de oficinas de escrita.

No campo musical será dada ênfase à música clássica, ao free jazz, à improvisação e à música digital. Entre as diferentes propostas, destaque para a colaboração do saxofonista Rodrigo Amado, considerado Artista do Ano na Festa do Jazz 2019, com o guitarrista Flak, fundador dos Rádio Macau, o contrabaixista Hernani Faustino e o baterista Jorge Queijo.



Juntos vão ocupar a concha acústica do Parque da Devesa com um concerto improvisado, agendado para as 21h45 do dia 31 de Agosto. Antes, às 21h, Gasper Piano apresentará o seu concerto a solo para piano e no dia 6 de Setembro, às 22h30, o músico e compositor esloveno juntar-se-á à também pianista Eliana Veríssimo e ao contrabaixo de Peter Jacquemy para um concerto que junta os três músicos em residência no Germinal 2019.

Presente na edição passada, e a cooperar há sete anos com o Cão Danado, o realizador e dramaturgo Pascal Luneau apresentará no dia 1 de Setembro, às 19h, o filme Assentos, realizado no Germinal 2018 com treze jovens actores de Famalicão.



O filme será precedido de uma conversa sobre o projecto Outside, um programa de formação e orientação para estudantes e ex-estudantes da Academia Contemporânea de Espectáculo de Famalicão.

O dramaturgo americano Davis Freeman também repete a presença no Germinal para este ano estrear, no dia 5 de Setembro às 21h30, It all comes out at night, um espectáculo concebido especialmente para o Parque da Devesa e que cruza a dança, o teatro, o vídeo e a luz numa reflexão sobre biodiversidade e o actual panorama sociopolítico mundial.

Destaque ainda para a colaboração entre o Germinal e o Planetário do Porto que traz a Vila Nova de Famalicão a vídeo-dança Histórias de além terra, de Leonor Keil, numa projecção em formato insuflável marcada para as 17h30 do dia 31 de Agosto. A projeção culminará com uma conversa entre os autores e parceiros do projecto.

No último dia do festival, o público é convidado a visitar as instalações do antigo complexo industrial A Reguladora, actual sede do Cão Danado, onde será apresentado às 18h Estado Cru, de Irina Sobrado.



Nesta performance teatral, a artista encena um diálogo imaginado com um interlocutor ausente, onde palavra, expressão corporal e o silêncio confluem numa única linguagem.

No total, o Germinal 2019 apresenta um cartaz com 30 artistas nacionais e internacionais responsáveis por 40 propostas programáticas. A agenda do festival pode ser consultada aqui.



Germinal 2019

31 de Agosto a 7 de Setembro

Parque da Devesa, Vila Nova de Famalicão

Entrada gratuita