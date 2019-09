Exposição inédita de Prince chega a Portugal

Depois de há um ano ter apresentado Iconic Bowie, o ArrábidaShopping, em parceria com a agência Iconic Images, volta a trazer para os seus corredores uma lenda da pop mundial. No piso 0, o público terá oportunidade de conhecer momentos íntimos do autor de Purple Rain através da lente do seu director artístico Steve Parke que, durante os 13 anos em que trabalhou com Prince na casa-estúdio Paisley Park, foi também responsável por outros materiais visuais, como capas de álbuns, guitarras de pintura manual, merchandising e desenho de tours e vídeos do músico. As 50 imagens, inéditas em Portugal, incidem principalmente nos anos 90, década em que Prince começou a gravar com a banda The New Power Generation e em que, por conflitos editoriais com a Warner Bros., se começou a apresentar em palco com a alcunha "Artist" ou "Artist Formerly Known as Prince".

Na inauguração, às 18h30 do dia 12 de Setembro, estarão presentes Steve Parke, que irá apresentar o livro-catálogo Picturing Prince: An Intimate Portrait by Steve Parke, na livraria Almedina, Cristina Carrillo de Albornoz Fisac, crítica de arte e curadora que trabalha com a Iconic Imagens, e Ana Moura, que assinou a co-curadoria desta exposição. A fadista portuguesa e amiga de Prince Rogers Nelson será protagonista da iniciativa Conversas Cantadas, um momento de partilha de histórias pessoais e de versões de alguns dos maiores clássicos de Prince. A primeira conversa está marcada para as 21h do dia da inauguração e terá ainda a exibição do filme Purple Rain, numa edição especial com extras, enquanto a segunda será a 17 de Outubro, às 21h (entrada livre mediante levantamento de convite na bilheteira UCI).

A festa de Finissage da exposição, no dia 2 de Novembro às 21h30, contará com a exibição especial do filme-concerto Prince in Concert Rave Un2 the year 2000, de 1999, com Dj set no final.





INFORMAÇÕES

Prince: As Never Seen Before - 12 de Setembro a 2 de Novembro de 2019

Piso 0 ArrábidaShopping, Vila Nova de Gaia

Horário: 9h-23h (6a. e sáb. fecha às 24h)

Entrada livre