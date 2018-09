A IKEA está a solicitar aos clientes que tenham comprado o candeeiro de tecto Calypso depois da data de 1 de Agosto de 2016, que verifiquem o número de série do produto e que o devolvam, caso esteja entre os afectados por um problema de segurança na cúpula de vidro.

"A IKEA recebeu relatórios de situações que envolvem a queda da cúpula de vidro do candeeiro de tecto CALYPSO e, para minimizar qualquer risco para os clientes, está a recolher os produtos fabricados com os números de série entre 1625 a 1744 (inclusive). Não é necessária a apresentação do comprovativo de compra", informa a empresa sueca em comunicado.

A mesma verificação deve ser realizada levantando "cuidadosamente a cúpula de vidro", de maneira a ler a inscrição no interior do candeeiro. "A segurança é sempre uma prioridade" refere a IKEA, lamentando o incómodo causado aos clientes.