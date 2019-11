Foo Fighters confirmados no Rock in Rio Lisboa de 2020

Os Foo Fighters foram confirmados esta quinta-feira no Rock in Rio Lisboa de 2020.A banda de Dave Grohl vai atuar no dia 21 de junho do próximo ano no Parque da Bela Vista, celebrando 25 anos de existência na "Cidade do Rock".

Os Foo Fighters são o primeiro grande nome anunciado para o festival, depois de a organização já ter anunciado presenças dos Xutos & Pontapés e de Ivete Sangalo.

Em setembro passado, Dave Grohl revelou que a banda iria trabalhar num novo álbum, sucessor de "Concrete & Gold", de 2017, possivelmente para editar em 2020.

A relação dos Foo Fighters com o público português remonta a 1998, quando atuaram na Expo'98, em Lisboa, e no Coliseu do Porto. Tinham então dois álbuns, "Foo Fighters" (1995) e "The colour and the shape" (1997).

Nestas duas décadas, já passaram também pelos festivais de Paredes de Coura e Alive (Oeiras). Em 2004 atuaram na primeira edição do festival Rock in Rio Lisboa.

Para a edição de 2020, o festival promete dois fins de semana com 12 horas de entretenimento diário em 14 espaços, incluindo concertos, dança, jogos, uma roda gigante e uma montanha-russa.



Com Lusa