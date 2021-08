Filho de Bruna aguarda transplante. "Não posso perder o meu filho por estar à espera"

Bruna Villar é uma mãe que desespera pelo transplante de medula do filho, David, de seis anos. Isto porque depois de a doença ter voltado, em março, e ter sido indicado para um transplante, David encontrou um dador, a 19 de maio. No entanto, a informação que Bruna tem é de que o mesmo não deverá ser realizado antes de setembro, depois de ter já estado previsto para o final de julho e mais tarde para agosto.



"É um círculo de espera. Um desespero. Sei que o meu filho corre riscos, apesar de o IPO dizer que não", refere Bruna Villar à SÁBADO. Em causa as declarações do presidente do IPO de Lisboa, João Oliveira, ao jornal Nascer do Sol, onde garante que o "entendimento é que o prognóstico não está a ser prejudicado pela espera".



"Como não será prejudicado? O David corre o risco de a doença voltar, da quimioterapia deixar de fazer efeito ou de o dador encontrado não poder doar nessa altura", indigna-se Bruna, sem esquecer que há outras crianças na mesma situação. Já enviou uma carta ao conselho de administração do IPO de Lisboa que, diz, continua sem resposta.