Reedições de discos de Zeca Afonso começam a chegar em outubro

Como forma de celebrar o dia em que se celebraria o 92º aniversário do músico português José Afonso, ou Zeca Afonso, a Lusitanian Music anunciou as datas de lançamento dos três primeiros álbuns das novas edições de discos do músico. O primeiro da lista, Cantares de Andarilho, de 1968, será editado a 1 de outubro.

As edições, a cargo da editora Mais 5, vão chegar de forma faseada ao mercado. A 1 de outubro será lançado em CD e nas plataformas de streaming o álbum Cantares do Andarilho. Contos Velhos Rumos Novos deverá sair a 29 de outubro e Traz Outro Amigo Também a 26 de Novembro.

As edições em vinil dos três álbuns chegarão ao mercado a 26 de novembro. O atraso relativamente às outras edições deve-se aos atrasos globais no fabrico de discos neste formato.

Os três álbuns encontram-se já disponíveis em pré-venda no site FNAC.pt, sendo que os restantes discos começarão a chegar em 2022.

Num comunicado publicado no site da Mais 5, Nuno Saraiva, o gerente da editora, afirma: "É uma honra indescritível trabalhar naquilo que contamos venham a ser as edições definitivas da obra de José Afonso, para mim a voz mais importante na história da música portuguesa. Depois, do lado humano e orgânico deste empreendimento, contar com várias pessoas incríveis, chaves neste processo, desde o Alain Vachier que acompanhou o artista na estrada em tantas aventuras, ao José Santa-Bárbara, autor das capas fantásticas destes discos históricos e que está a colaborar com o nosso designer, João Morais… enfim: contamos restituir a música de José Afonso a Portugal, aos portugueses e a todo o mundo, começando este ano por estes três álbuns".

Para comemorar o dia de nascimento de Zeca Afonso, a RTP1 vai transmitir esta segunda-feira, 2 de agosto, o documentário "José Afonso, Traz Outro Amigo Também".