O Senhor dos Anéis da Amazon chega em setembro de 2022

A série da Amazon Prime Video baseada no universo de O Senhor dos Anéis de J.R.R. Tolkien tem estreia prevista para 2 de setembro de 2022.



O orçamento para a série foi de 384 milhões de euros só para a primeira temporada, sendo a maior aposta de sempre da Amazon em conteúdo para as plataformas de streaming.



A Amazon terá pagado cerca de 200 milhões de dólares (aproximadamente 170 milhões de euros) para adquirir os direitos das obras de Tolkien. A produtora anunciou em 2017 que planeia produzir vários projectos baseados nos livros, incluindo possivelmente um spin-off - histórias paralelas das personagens - da saga original.



Em 2020 o The Hollywood Reporter avançava que nos planos da Amazon está uma série com cinco temporadas e um spinoff.



A série foi já adaptada duas vezes ao cinema, uma na animação de Ralph Bakshi (1978) e outra na trilogia de Peter Jackson (2001-2003). A adaptação de Jackson arrecadou 17 Óscares no total e conseguiu uma receita de bilheteira de cerca de 6 mil milhões de dólares. Entretanto, houve também uma adaptação de Hobbit, o livro infantil escrito por Tolkien e que se passa no mesmo universo que as aventuras de O Senhor dos Anéis.