É oficial: os festivais de música ainda agendados foram todos cancelados esta quinta-feira, em Conselho de Ministros. Mesmo o NOS Primavera Sound, que era para se realizar em junho e tinha sido adiado para o início de setembro, afinal não se vai realizar. Está prevista a emissão de um vale de valor igual ao montante pago pelos bilhetes e passes já vendidos, "para salvaguardar os direitos dos consumidores".Segundo a nota de imprensa do Governo, "impõe-se a proibição de realização de festivais de música até 30 de Setembro de 2020 e a adopção de um regime de carácter excecional dirigido aos festivais de música que não se possam realizar no lugar, dia ou hora agendados, em virtude da pandemia"."Para o caso de espectáculos cuja data de realização tenha lugar entre o período de 28 de Fevereiro de 2020 e 30 de Setembro de 2020, e que não sejam realizados por facto imputável ao surto da pandemia da doença Covid-19, prevê-se a emissão de um vale de igual valor ao preço do bilhete de ingresso pago, garantindo-se os direitos dos consumidores", acrescenta ainda o comunicado.Desde o início da pandemia, já várias promotoras tinham anunciaram o cancelamento ou adiamento dos seus festivais para novas datas. O Rock in Rio Lisboa foi um dos primeiros grandes eventos a fazê-lo, alterando as datas da nona edição para 2021. O Festival Músicas do Mundo, em Sines, e o Boom Festival, em Idanha-a-Nova, também só se se realizarão no próximo ano.O NOS Primavera Sound, no Porto, tinha sido adiado para 3, 4 e 5 de setembro, mas não poderá contecer. O NOS Alive, o Super Bock Super Rock, o MEO Sudoeste, o Vodafone Paredes de Coura e o Vilar de Mouros eram outros dos festivais previstos e que não irão realizar-se nas datas estabelecidas.