"Desde o lançamento desta plataforma, inicialmente disponível em apenas vinte países, o Facebook já identificou mais de mil milhões e meio de matches, isto é, de ligações bem-sucedidas", explicou, em comunicado, a rede social criada por Mark Zuckerbeg.



Entre as funcionalidades deste Encontros de Facebook está a possibilidade de realizar "encontros virtuais" por videochamada. "É possível criar um perfil no ‘Encontros do Facebook’ em poucos passos. Esta nova funcionalidade da rede social está pensada para facilitar: quem está inscrito é capaz de demonstrar rapidamente quem é e apresentar uma visão autêntica de si mesmo", explica a empresa no comunicado de apresentação da nova ferramenta.



Mas como funcionam as conexões? O Encontros do Facebook permite partilhar com outras pessoas as stories do Facebook e Instagram. As conexões vão deixar de fora deste Encontros do Facebook amigos e seguidores, a não ser no que diz respeito às "Paixões Secretas". Se uma pessoa selecionar alguns dos seus amigos como "Paixões Secretas" e estes fizerem o mesmo, vai acontecer automaticamente um "match".



"Para quem acabou de fazer match com alguém e deseja conversar por videochamada, o Facebook permite começar uma videochamada de imediato ao clicar no ícone vídeo presente na caixa de mensagens. Ao iniciar a videochamada, será enviado um convite e, assim que for aceite, começa a ligação, sendo que o nome e foto de perfil no Encontros é visível", explica o Facebook.





Cansado de fazer swipes no Tinder? O Facebook lançou em Portugal esta quinta-feira o Encontros do Facebook que permite aos utilizadores da rede social ligarem-se a outras pessoas com "interesses em comum".