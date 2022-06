Ex-princesa do Qatar encontrada morta em Espanha

Kasia Gallanio, de 45 anos, estava envolvida numa batalha pela custódia das filhas com o tio do emir do Qatar.

A ex-mulher do tio do emir do Qatar foi encontrada morta em Espanha. Kasia Gallanio, de 45 anos, esteve casada com Abdelaziz bin Khalifa Al-Thani e estava envolvida numa batalha pela custódia das três filhas menores.