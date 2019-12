Dois elefantes foram atropelados por um comboio em Batasi, na região de Bengali Ocidental, na Índia. Um dos animais era uma fêmea e estava grávida.Os animais foram atropelados por um comboio de passageiros enquanto atravessavam os carris.Nos últimos cinco anos pelo menos 26 elefantes morreram e muitos outros ficaram feridos naquela área, devido a choques com comboios, lembra o Times of India.Os trabalhadores locais juntaram-se para adornar os dois animais e prepará-los para a cremação. Os corpos dos elefantes foram decorados com flores e incinerados em fogueiras por moradores e trabalhadores florestais.Dezenas de populares deslocaram-se até ao local para assistir aos ritos."Acreditamos que o acidente ocorreu devido à baixa visibilidade causada pelo nevoeiro espesso que se verificava na altura. As autoridades ferroviárias ordenaram uma investigação para determinar se o comboio estava a viajar acima do limite de velocidade de 90 km/h", disse Subhanan Chanda, porta-voz das ferrovias.