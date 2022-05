Estela e Santiago Fernandes, gémeos inseparáveis

Mas diferem nos gostos: ela prefere a disciplina de Português, ele Informática porque quer ser youtuber. Têm 12 anos, seguem as modas da Netflix mas preservam as origens da etnia cigana.

São gémeos de 12 anos, inseparáveis mas com diferenças. Estela elege a quarta-feira, porque sai da escola básica Nicolau Nasoni (no Porto) às 13h, a cinco minutos a pé de casa (no bairro de Contumil, na freguesia de Campanhã).