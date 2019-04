Celebra-se o quinto centenário da circum-navegação de Fernão de Magalhães e com ele surgem novidades gastronómicas dignas de prémios. A equipa de estudantes da Escola Profissional do Vale o Tejo foi a vencedora da final do concurso de gastronomia "Sabores e Aromas das Viagens Magalhãnicas", uma iniciativa do Ministério da Educação.

A equipa foi constituída pelos alunos Rúben Frazão, Bruna Ferreira e Cristiana Amaral, que cozinharam sob orientação do formador chef José Pereirinha. Como prémio irá receber uma viagem para assistir ao Campeonato do Mundo das Profissões, que decorre em Kazan, na Rússia, de 19 a 28 de agosto.

Na ementa vencedor pode-se encontrar como aperitivo uma Caipirinha dos Mares do Sul, uma bebida com cachaça brasileira, papaia, groselha, lima e açúcar e uma entrada de Coelho canário, um abundante animal nas ilhas Canárias, uma das paragens da rota da primeira viagem de circum-navegação. Como prato principal a equipa apresentou As Espumas dos Mares Navegados, que juntam bacalhau, batata-doce, tomate e espumas de ervas aromáticas. A terminar, o menu conta com um Doce Amargo, ou seja, arroz, aromatizado com manga e maracujá e um digestivo chamado Paraíso das Especiarias, feito com rum, coco e canela.

"Um dos motivos que levou Fernão de Magalhães a planear a sua viagem foi a procura de uma nova rota para ter acesso às especiarias do Oriente. Assim, vemos como a gastronomia é um importante motor de busca do conhecimento e de inovação", sublinhou José Marques, presidente da Estrutura de Missão para as Comemorações do V Centenário de Circum-Navegação de Fernão de Magalhães/Elcano. "Creio que a melhor forma de celebrar este feito histórico é apostar no mesmo espírito pioneiro e estimular os nossos jovens a desenvolverem projetos inovadores, com novas soluções para o presente e para o futuro da humanidade", concluiu.