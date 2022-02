Enfermeiros: “Vivemos sob um barril de pólvora”

Mais de 4.000 enfermeiros pediram escusa de responsabilidade porque não conseguem exercer a sua profissão em segurança. Estas declarações mais do que triplicaram desde novembro, revela a Ordem. Um enfermeiro do Hospital de Leiria relata-nos porque fez o "difícil" pedido.

Com 40 anos, quase 20 de carreira como enfermeiro, foi a primeira vez que pediu escusa de responsabilidade. Trabalha no Hospital de Leiria, no serviço de urgência e diz que depois da pandemia tudo se agravou. José (nome fictício) é um dos 4 mil enfermeiros que entregou a declaração de escusa de responsabilidade.



A Ordem dos Enfermeiros (OE) diz que os números triplicaram desde novembro e que esta declaração visa "acautelar a eventual responsabilidade disciplinar, civil ou mesmo criminal dos Enfermeiros face ao elevado número de doentes a seu cargo, uma vez que está demonstrado por estudos internacionais que por cada doente a mais a cargo de um Enfermeiro a mortalidade sobe 7% nos hospitais". A OE explica, em comunicado, que "os Enfermeiros, ao assinarem esta declaração, reiteram que o número de Enfermeiros adequado é fundamental para salvaguardar o exercício profissional em segurança, o que manifestamente não se verifica actualmente, facto que apenas pode ser imputável à má gestão ou ausência de estratégia do Governo."



José conta na primeira pessoa o que o leva a pedir escusa de resposanbilidade:

"Foi a primeira vez que pedi escusa. Foi difícil. Custa muito assumir que não vamos conseguir dar à população os cuidados que esperam de nós. Todas as pessoas são pais, filhos ou primos de alguém. Quando os profissionais de saúde trabalham é para fazer o melhor pelos utentes. Dizer que não conseguimos... É uma situação de impotência que nos ultrapassa.