Um ano depois de ter sido inaugurado, o MSC Grandiosa vai passar por Lisboa na sua Grand Voyage em direção ao Brasil, a 13 de novembro. Grand Voyage é o termo que se dá à viagem transatlântica de um cruzeiro que vai mudar de rota. Que é o que vai acontecer em novembro, quando o MSC Grandiosa rumar em direção ao Hemisfério Sul para uma temporada de cruzeiros entre o Brasil e a Argentina.





Até lá, este que é o cruzeiro mais novo da MSC Cruzeiros e também o maior dos 17 navios que compõem a frota da companhia, vai continuar a fazer roteiros de seis e sete noites pelo Mediterrâneo, saindo de Génova e parando em cidades como Barcelona, Marselha e Valeta.Nesta Grand Voyage inaugural Lisboa será, no dia 13 de novembro, porto de partida e de chegada, já que estão previstos dois itinerários.Um que custa a partir de €569 por pessoa em camarote duplo, e que começando na capital portuguesa fará uma viagem de 14 dias e 13 noites com escalas em Lanzarote e Santa Cruz de Tenerife, nas ilhas Canárias, nos dias 15 e 16 de novembro, antes de atravessar o Oceano Atlântico. Após escalas na cidade de Salvador, capital da capoeira e do samba de roda, os hóspedes a bordo desta viagem terão ainda a oportunidade de conhecer o Rio de Janeiro, antes de chegarem ao destino final, Santos, no dia 26 de novembro.Quem preferir um itinerário mais curto terá opção de embarcar no MSC Grandiosa em Génova, a 10 de Novembro, e fazer um cruzeiro de 4 dias e 3 noites com escala em Barcelona e desembarque, no dia 13, em Lisboa. Este trajeto corresponde ao primeiro troço da Grand Voyage e custa a partir de €109 por pessoa em camarote duplo.Com 67 metros de altura, 331 metros de comprimento e projetado para transportar até6.334 hóspedes e 1.704 tripulantes, o MSC Grandiosa vai tornar-se na maior embarcação de passageiros na história a navegar a costa brasileira.O navio tem 11 espaços de refeição diferentes, 21 bares e lounges, Kids Clubs para os mais novos e ainda uma promenade ao estilo Mediterrânico no centro do navio recheada de lojas e restaurantes. A bordo do MSC Grandiosa os viajantes poderão ainda assistir a dois dois espetáculos do Cirque du Soleil at Sea ,criados em exclusivo para este navio.