A primeira-minsitra neozelandesa, o diretor-geral de saúde, uma cientista, uma deputada, um jornalista, um líder partidário e um gato estão nomeados para receberam o prémio de "Neozelandês do ano"."Neste ano extraordinário, toda a gente foi um herói", disse Miriama Kamo, a jornalista que apresenta o prémio. Até um gato que vadia por lojas de tatuagens e igrejas, aparecendo em fotografias das redes sociais. Mittens ("Patas"), recebeu inclusive a chave da cidade de Wellington.O gato tornou-se famoso a partir de 2018 por vaguear pela cidade e entrar na universidade, nos correios, igrejas e lojas. Até que alguém teve a ideia de criar uma página de Facebook para acompanhar as suas deambulações. A página tem 50 mil seguidores e centenas de fotografias que mostram os paradeiros do animal.Num ano em que estão nomeados a primeira-ministra Jacinda Ardern e o responsável máximo pela saúde pública da Nova Zelândia - um dos países mais aplaudidos pela forma como lidou com a pandemia de covid-19 - , o bouquet é completado por um gato. Nomeados estão ainda a deputada Chlöe Swarbrick, o jornalista Patrick Gower e o líder do ACT, David Seymor.Ao que afirmam os rumores, o prémio deve ser entregue ao diretor-geral de saúde. Anteriores vencedores foram o realizador Taika Waititi (Jojo Rabbit e Thor: Ragnarok), o comediante Mike King e o capitão da equipa de rugby dos All Blacks Richie McCaw.