É agora que encontra o amor na Net

Miguel Branco, de 42 anos, é vegano e solteiro. “Não é fácil encontrar alguém que também seja vegan”, diz à SÁBADO o empresário que preferiu usar um nome fictício. A viver em Torres Novas, decidiu há mais de um ano tentar uma app de encontros. Mas não escolheu a mais popular em Portugal, o Tinder. Preferiu uma que reduz a amostra de possíveis parceiras a vegetarianas ou vegans, a Veggly. É a nova tendência entre as apps de encontros. A ideia é que proporcionar contacto apenas entre pessoas que partilham o mesmo estilo de vida ou os mesmos interesses aumenta a hipótese de encontrar aquele outro especial.



Porque encontrar o amor é uma tarefa complicada até para os algoritmos das apps de encontros. É por isso que estas se têm multiplicado. Neste momento, é possível escolher entre 420 diferentes no Google Play e na Apple Store. Duas delas foram criadas por irmãs que adoram cães. As americanas Leigh D’Angelo e Casey Isaacson fundaram a Dig quando a segunda percebeu que o então namorado não gostava do seu cão. A app, lançada em 2018, pretende criar uma ligação entre pessoas que têm ou gostam destes animais e teve um crescimento exponencial durante a pandemia, quando a adoção de animais de estimação aumentou. No ano passado, fizeram o mesmo com os gatos e surgiu a Tabby. “Estão as duas disponíveis, mais ainda não foram lançadas oficialmente em Portugal”, diz à SÁBADO, Leigh D’Angelo.



Os crentes na astrologia têm não uma, mas duas apps que prometem estabelecer ligações compatíveis com os signos do zodíaco. A Stars Align, lançada em junho passado, analisa a carta astral dos utilizadores e só revela perfis se a classificação do algoritmo for superior a 6, numa escala de 1 a 10. A NUiT faz o mesmo e permite aos utilizadores limitarem ainda mais os potenciais parceiros tendo em conta a identidade sexual.