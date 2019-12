Dois britânicos idosos estão solidários com a luta pelo clima dos jovens e decidiram também eles atuar. Peter Cole, de 76 anos, e Marko Stepanov, de 67, entraram em greve de fome no mês passado, frente ao edifício do Partido Conservador do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.Os dois idosos fazem parte do Extinction Rebellion, um dos grupos mais interventivos na luta pelo clima, e quiseram marcar a sua posição sobre as alterações climáticas entrando em greve de fome.A Extinction Rebellion pretende desafiar várias estruturas sociais a aceitarem a urgência das alterações climáticas e a tomarem ações concretas que ajudem a reverter a situação.O grupo defende a ação pacífica, mas através de protestos que tenham visibilidade e criem constrangimentos, lutando pela diminuição das emissões de carbono e impedirem uma crise global que pode ter consequências como o aumento da fome mundial, cheias, a multiplicação de grandes incêndios e ainda o colapso social.