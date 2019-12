Um dos homens que inspirou o movimento mundial Ice Bucket Challenge morreu esta segunda-feira, vítima da doença que ajudou a curar, a esclerose lateral amiotrófica. Peter Frates tinha 34 anos.A notícia da sua morte foi dada pela universidade pela qual jogou basebol durante dois anos, a Boston College. "Hoje o céu recebeu o nosso anjo: Peter Frates", aponta a universidade em comunicado, confirmado pela sua família. Segundo os mesmos, Pete terá morrido pacificamente "após uma batalha heróica contra a esclerose lateral amiotrófica".Frates foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica em 2012, sendo que em 2013 ele o dois colegas popularizaram o Ice Bucket Challenge, que desafiava as pessoas a deitar um grande balde de gelo ou água gelada para cima do corpo.Juntava-se também um donativo para uma organização contra a doença, sendo que odesafio foi suficiente para angariar mais de 115 milhões de dólares, isto só para a associação norte-americana.