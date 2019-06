"Desde o início que a Alzheimer Portugal afirma o seu compromisso com a investigação científica e clínica. (...) Decorridos mais de 100 anos sobre a descoberta do Dr. Alois Alzheimer, continuamos sem cura para esta doença que atinge cada vez mais pessoas em todo o mundo e, muito em especial, em países com populações mais envelhecidas, como acontece com Portugal", lê-se na resposta enviada à SÁBADO.



"É inquestionável que diagnósticos atempados permitem intervenção precoce e mais eficaz, permitem ao próprio e à sua família planear o presente e o futuro no que diz respeito a cuidados, decisões pessoais, de saúde (por exemplo testamento vital e procuração para cuidados de saúde), sobre bens e património. Queremos mais anos de vida, mais tempo e maior capacidade de adaptação para lidar com o compromisso cognitivo e funcional, mais anos nas fases leve e moderada da doença e possibilidade de escapar à demência severa e à dependência", sublinha a associação.



"Reconhecemos a importância de se continuarem a testar novos fármacos capazes de prevenir a doença, de reduzir a sintomatologia e proporcionar maior qualidade de vida às Pessoas com Demência. Conhecemos as dificuldades de recrutamento de participantes e também sabemos que, por vezes, as pessoas têm interesse ou disponibilidade para participar mas não sabem como nem onde se dirigir. Consciente das dificuldades e com o propósito de aumentar o conhecimento da população sobre o tema, a Alzheimer Portugal organizou no passado dia 24 de maio a Conferência 'Ensaios Clínicos: Por uma Melhor Participação do Cidadão', onde participaram médicos, doentes, indústria e outras associações de doentes", indicam.

Em 2015, uma equipa de investigadores da farmacêutica Pfizer descobriu, através de uma análise estatística, que um dos medicamentos mais vendidos podia reduzir o risco de sofrer de Alzheimer em 64% . Mas não avançou para estudos clínicos, nem divulgou os dados para que outros pudessem investigar. Em reação à notícia, a Alzheimer Portugal frisa que "há cerca de 15 anos que não temos nenhum medicamento novo disponível no mercado".A Associação Portuguesa de Familiares e Amigos dos Doentes de Alzheimer diz desconhecer "os motivos e especificidades relacionadas" com o caso da Pfizer.