"Uma história fascinante sobre o estrelato e a genialidade", escreveu o Financial Times. "Verdadeiramente notável", sublinhou a Esquire. Referiam-se ao documentário Diego Maradona, que o canal TVCine Top apresenta, em estreia absoluta em Portugal, este sábado, 28 de novembro, às 14h15, em exclusivo.Da equipa por detrás de Amy, documentário vencedor de um Óscar, e Senna, vencedor de um BAFTA, e presente na Seleção Oficial de Cannes, Diego Maradona incluiu testemunhos de Pelé ou do treinador argentino Jorge Burruchaga, tendo por base mais de 500 horas de gravações inéditas do arquivo pessoal do idolatrado El Pibe, que apoiou a produção.O eterno número 10 chegou a Nápoles em 1984, protagonizando a mais cara transferência de sempre à época, quando "a cidade mais pobre de Itália comprou o jogador mais caro do Mundo". Mas, ao fim de sete anos, tudo acabaria por correr mal. O ícone de futebol mais celebrado de sempre perder-se-ia numa cidade tão perigosa quanto apaixonante.No campo, Maradona era um génio, fora de campo era tratado como um Deus. O jogador argentino adorava desafiar as probabilidades e acabaria por levar a equipa ao seu primeiro título de sempre. Mas havia um preço, e embora fizesse milagres em campo, à medida que o tempo passava, dias mais negros chegariam.Toda essa história, do estrelato e glória à dor, desepero, traição, corrupção e, por fim, redenção está em Diego Maradona, que após a estreia no TVCine Top, será apresentado no domingo, dia 29, às 23h30, no TVCine Edition.