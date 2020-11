A pandemia de covid-19 fez com que a associação Território de Afetos, sediada em Alfândega da Fé, lançasse um serviço de apoio psicológico gratuito. A iniciativa arrancou no início do confinamento, em março, e mantém-se, nove meses de pandemia depois.Os psicólogos António Salema, a par de Teresa Santelmo, Corina Salvador, Fátima Almeida e Ana Teresa Ramos prestam o apoio gratuito durante determinados horários. Para aceder, é necessário fazer primeiro uma marcação via email para territoriodeafetos@gmail.com . O apoio psicológico é prestado por videochamada.A associação foi fundada no ano de 2018 em Alfândega da Fé, Trás-os-Montes, com o intuito de dar a conhecer a sexualidade nas suas diversas formas a todos os contextos do quotidiano e contribuir para a divulgação da importância da saúde mental do individuo em contexto de comunidade, entre outros objetivos. Exerce atividade em todo o território nacional e regiões autónomas.