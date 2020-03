Westworld: a inteligência artificial é “o novo normal”

Há sensivelmente um ano, começaram a aparecer trailers da terceira temporada de Westworld e - surpresa das surpresas - Aaron Paul, o Jesse Pinkman de Breaking Bad, surgia em grande destaque. É normal novas personagens "nascerem" com novas temporadas, mas o que potenciava a surpresa da presença nesse trailer de Westworld era que Aaron Paul parecia estar num outro universo da série criada por Jonathan Nolan e Lisa Joy. E, de facto, sabe-se agora, estava.A ação da série já não vai decorrer no universo real/virtual/de laboratório das temporadas anteriores: Neo-Los Angeles passa a ser o palco principal, um salto essencial para fazer esquecer uma segunda temporada substancialmente mais fraca do que a primeira.Nos oito novos episódios de Westworld há um desejo de reconquista de um público que torceu o nariz aos últimos e de agradar a um outro, que tem ânsias de uma série que aborde a inteligência artificial num contexto mais mundano, que vá para lá das questões de criador/criação que esbarraram num beco ao longo da segunda temporada.A terceira temporada de Westworld - em estreia na HBO Portugal na segunda-feira, 16 de março - cumpre esse salto para a realidade, reunindo as ambições pela verdade de personagens antigas, tão bem encabeçadas pelo desejo de elevação e verdade de Dolores Abernathy (Evan Rachel Wood), e o descontentamento de novas, como Caleb, a que Aaron Paul dá corpo e voz. as