E se nas pessoas que adoeceram e recuperaram do coronavírus Covid-19 pode também residir uma maneira de abrandar e tratar a doença? O imunologista Arturo Casadevall defendeu, num artigo publicado no The Journal of Clinical Investigation, que se pode retirar um "sérum de convalescentes" de quem recuperou, a partir do seu sangue.

A ideia é retirar os anticorpos que lutaram contra o vírus Covid-19 do sangue de pacientes infetados e recuperados. A técnica remonta a mais de um século, mas não é usada nos EUA há décadas.

Segundo o artigo, esta técnica foi empregue durante a epidemia da gripe espanhola em 1918, o que provocou uma diminuição das mortes entre pacientes gravemente doentes. A mesma estratégia foi usada para travar a propagação da poliomielite e sarampo. Porém, a técnica caiu em desuso com a vacinação moderna.

Em 2003, foi usado plasma de doentes recuperados para tratar 80 pessoas que sofriam de SARS – provocada por outro coronavírus.

Depois de os pacientes recuperados doarem o sangue, é retirado sérum. Este é processado para a remoção de toxinas ou vestígios de doenças, e depois pode ser injetado em pacientes doentes e naqueles em risco de contrair a doença. O procedimento pode ser feito através de tecnologia que costuma ser encontrada em hospitais e em bancos de sangue.

A terapia com plasma também foi usada com pacientes infetados com o coronavírus na China, e está a ser testada no Japão.

Arturo Casadevall, que lidera o departamento de imunologia e microbiologia da Universidade Johns Hopkins, defendeu esta opção numa publicação da Universidade. "É possível fazê-lo – mas para o conseguir é preciso esforço, organização, recursos… e pessoas que tenham recuperado da doença e possam doar o sangue", afirmou.

Para o coronavírus, não existem vacinas nem fármacos.