Organii Ecomarket: a celebração do eco-lifestyle

por Núria Mateus com Rita Bertrand

A 3ª edição do Organii Ecomarket regressa a Lisboa nos dias 27 e 28 de Outubro. O Armazém 16 em Marvila vai encher-se de actividades e produtos 100% biológicos que promovem um estilo de vida mais saudável

Nos últimos anos, a consciencialização para a adopção de um estilo de vida mais saudável tem vindo a aumentar. Cada vez mais pessoas estão a adoptar o estilo eco-lifestyle, que se rege pelos princípios da preocupação com o meio ambiente, pelo cuidado com a alimentação e pela preservação da autenticidade dos produtos.

Há dez anos nasceu a Organii, uma iniciativa de Cátia e Rita Curica, duas irmãs que quiseram partilhar com o mundo o seu gosto pelos produtos biológicos. A marca começou pela especialização em cosmética biológica e desde 2016 que realiza o Ecomarket, um mercado onde os visitantes podem assistir a várias actividades e adquirir produtos ecológicos e biológicos que visam a implementação de um modo de vida mais saudável e consciente.

A 3ª. edição do Organii Ecomarket realiza-se entre 27 e 28 de Outubro numa nova localização, o Armazém 16 no Beato, em Marvila. Este ano, os destaques vão para as palestras e debates sobre mindfulness, minimalism e consumo consciente, para os workshops sobre alimentação saudável e óleos essenciais e ainda para os showcookings que englobam a confecção de refeições saudáveis, de sobremesas sem açúcar, energy balls e a preparação de sumos verdes e smoothies.

O mercado conta ainda com espaços dedicados ao design e decoração sustentável, à saúde e bem-estar, vestuário e calçado, eco-turismo, arquitectura, entre outros. Há também a possibilidade de realizar refeições, as quais incluem opções vegetarianas, vegan e macrobióticas.

Os bilhetes custam €2 e podem ser comprados no local ou no site da marca, www.organii.com. Há ainda a possibilidade de comprar pacotes que incluem o bilhete e outros acessórios como um Goodie Bag Eco (€5), um Goodie Bag Organii (€10) e um Goodie Bebé (€10) que contêm produtos da marca Organii e das marcas parceiras na realização do evento.