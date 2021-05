DECO: 'Maioria dos vouchers de viagens canceladas ainda não foram utilizados'

A linha telefónica (213 710 282) que a DECO disponibilizou para dar apoio aos viajantes chegou a receber mais de 400 contactos diários nos primeiros dias de funcionamento, em março de 2020. No final do ano contaram-se mais de 7.500 contactos. A maioria das reclamações que daí resultaram está hoje resolvida, mas não necessariamente bem resolvida, como explica a jurista da DECO, Ana Sofia Ferreira.



"No que diz respeito a viagens organizadas por agências, a situação resolveu-se com a emissão de vouchers, mas também houve uma minoria reembolsada", diz.



Só que os vouchers vieram com prazo de validade e a sua utilização não depende apenas do contexto pandémico em Portugal, mas também - e sobretudo - dos locais para onde se quer viajar. É por isso que Ana Sofia Ferreira considera que a "resolução não está totalmente fechada", já que "a maioria dos consumidores tem vouchers que ainda não utilizou".