De Vila do Bispo à Praia da Amoreira: do surf à ribeira que chega ao mar

A viagem é de sul para norte, pela Costa Vicentina e Sudoeste Alentejano, mas começa no Japão. Pode parecer estranho, mas explica-se facilmente. O ponto de partida para este roteiro no Sul de Portugal é a Praça de Tanegashima, em Vila do Bispo. Tanegashima é a ilha japonesa onde os navegadores portugueses desembarcaram em 1543, levando armas de fogo para um destino que não as conhecia. Esse primeiro contacto entre europeus e nipónicos ficou para a história, ao ponto de a expressão Tanegashima ser usada para identificar, em japonês, armas de fogo. Desde 1992, Vila do Bispo é cidade geminada com Nishinoomote, município da dita ilha, e o monumento (da autoria do artista plástico António Matos) no centro da praça algarvia homenageia essa relação de quase 500 anos.