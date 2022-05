Dafne Silva, a bailarina

Conhecer o mundo é o desejo de Dafne Silva, proporcionado pela escola básica n.º 1 do Alfeite (a 15 minutos a pé de casa). Faz o percurso com a mãe e pelo caminho fala ao telemóvel com o pai (a trabalhar em Angola). Prefere as segundas-feiras, pelo recomeço das aulas. Trata a professora da 2.ª classe por "rainha", por ensiná-la a ler e a escrever. O primeiro tempo é Religião e Moral, seguem-se Português, Matemática e Estudo do Meio. Nos intervalos brinca à apanhada e às escondidas.