Vida

Cuidar de jardins em modo guerrilha

Luísa Oliveira 10 de março de 2026 às 23:00

Perante um pedaço de verde maltratado, o jardineiro Nuno Prates não fica à espera de burocracias e põe as mãos na terra. A cidade agradece.

"Não sou ativista, sou um cidadão preocupado com o espaço público.” É esta a premissa que o jardineiro Nuno Prates, 59 anos, faz questão de sublinhar quando lhe pedimos para nos falar do seu amor a tudo o que seja verde, pois gosta de deixar claro que pretende continuar no anonimato, sem desejar qualquer cargo. Postos os pontos nos is, pudemos ir à génese do movimento que, quer queira, quer não, tem levado adiante - é a cara da jardinagem de guerrilha em Lisboa e um exemplo seguido noutros pontos do País.

Tópicos Casa nova Sozinho em Casa Casa Nova casa Alvalade Instagram Lisboa Estados Unidos André Moz Caldas
