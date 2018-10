A rentrée televisiva e séries para ver até ao fim do ano

Vivemos um momento de euforia no que toca à quantidade e qualidade de conteúdo televisivo produzido, especialmente graças aos Estados Unidos. Num oceano de opções, pode ser difícil perceber o que aí vem. Fique com as nossas escolhas

Embora o Outono seja a altura em que luzem, com brilho renovado, as novidades dos canais de televisão mais costumeiros, a abundância de conteúdo de entretenimento televisivo leva, hoje, a que as apostas fortes desta estação do ano venham de serviços menos tradicionais - falamos especialmente da avalanche de oferta de plataformas de streaming, resultado da sua luta pelo domínio dos pequenos ecrãs mundo fora.



Antes das recomendações especiais que lhe vamos apresentar, vale a pena dar relevo a alguns regressos e estreias.



Por exemplo, já é possível ver os primeiros episódios de novas séries como Carter (no AXN) ou Lodge 49 (no AMC). A primeira, uma comédia com contornos de criminologia, conta com Jerry O'Connell (Billions, A Teoria do Big Bang) no papel de Harley Carter, um actor cujo papel enquanto detective é tão icónico que, quando retorna à sua cidade natal, ninguém o consegue ver senão como a personagem que criou. Já Lodge 49 retira inspiração do escritor Thomas Pynchon para uma comédia dramática sobre um ex-surfista que se junta a uma fraternidade inusitada.



Nas próximas semanas, veremos ainda o regresso de alguns êxitos acarinhados. A 27 de Setembro descobriremos, na FOX Life, o que acontece à família Pearson na terceira temporada de This is Us. Em Outubro, Anatomia de Grey regressará para a sua décima quinta temporada (3 de Outubro na FOX Life), que contará com novas personagens depois da saída de Arizona Robbins e April Kepner, e em The Gifted, a família Strucker regressará para a segunda temporada desta série de super-heróis (a 8 de Outubro na FOX). Também está de regresso The Good Doctor com uma segunda temporada (9 de Outubro no AXN) e um novo leque de desafios para o cirurgião Shaun Murphy, que sofre de autismo.



Nos próximos meses haverá estreias fortes, mas nenhum terá o impacto de Setembro relativamente às opções oferecidas pela Netflix. Surgem, assim, as segundas temporadas de Atypical (que segue a crescente independência de um rapaz autista) e Marvel's Iron Fist (personagem que habita o universo de super-heróis da Netflix, quer aqui quer em Defenders ou Luke Cage), como o regresso da quinta temporada da excelente série animada BoJack Horseman (que conta a história trágica de um deprimido meio homem, meio cavalo) e da nova temporada de American Vandal (uma paródia a documentários focados em crimes) - há aqui algo para satisfazer qualquer espectador. Além das ofertas deste mês, é importante notar que vai estrear o spin-off de Narcos: Mexico (com Diego Luna e Michael Peña), bem como uma comédia com Michael Douglas e Alan Arkin, The Kominsky Method, sobre um actor tornado professor e o seu agente (ambas estarão disponíveis a 16 de Novembro).



Setembro é também um mês forte para a Amazon Prime, que terá duas séries imperdíveis: Trust e Forever. Adicionada ao catálogo da Amazon Prime a 1 de Setembro e protagonizada por actores como Donald Sutherland, Hilary Swank e Brendan Fraser, Trust conta com episódios realizados por Danny Boyle. Forever, já disponível desde 14 de Setembro, une os comediantes veteranos Maya Rudolph e Fred Armisen (Saturday Night Live) numa série co-criada por Alan Yang (também responsável, com Aziz Ansari, por Master of None, uma das jóias da coroa da rival Netflix).





10 séries a não perder



Depois das indicações de regressos e estreias de novas séries já mencionadas, hora agora para dar especial destaque a 10 séries. Todas, quer pela temática quer pelo talento dos envolvidos, merecem atenção. Tanto na televisão tradicional como nas plataformas de streaming disponíveis, as ofertas são tão variadas quanto aliciantes.





Harrow - AXN 10/09

Esta série australiana é protagonizada pela cara familiar de Ioan Gruffudd (San Andreas). Gruffudd é Daniel Harrow, um médico forense sem grande respeito pela autoridade, mas cheio de empatia pelas vítimas com que se depara ao resolver casos genuinamente bizarros. Harrow é ensombrado por um segredo que ameaça a sua família e a sua carreira - segredo esse que Harrow quer manter bem escondido. Começa com apenas 10 episódios, mas já há uma segunda temporada a ser preparada.





Maniac - NETFLIX 21/09

Maniac é não só uma das grandes apostas da plataforma Netflix, mas também uma das mais antecipadas estreias deste Outono. Trata-se de uma comédia negra criada por Patrick Somerville (autor e argumentista da série The Bridge) e realizada por Cary Joji Fukunaga que, tal como na primeira temporada de True Detective, de boa memória, assina todos os episódios. A psicadélica minissérie conta com as estrelas Emma Stone e Jonah Hill (que se reúnem após terem contracenado em Super Baldas, em 2007) nos papéis principais, bem como Justin Theroux de The Leftovers. Stone é Annie Landsberg e Hill é Owen Milgrim, dois desconhecidos que participam no teste de três dias de uma nova droga farmacêutica que promete, misteriosamente, curar qualquer problema mental - sem complicações ou efeitos secundários. Evidentemente, as coisas acabam por não correr como planeado.



The Good Place - NETFLIX 28/09

Se nos Estados Unidos passa no canal NBC, em Portugal é a plataforma de streaming Netflix que coloca cada novo episódio disponível logo no dia seguinte. Esta série cómica lida com questões filosóficas relacionadas com a vida depois da morte e a capacidade do ser humano de ir melhorando, tornando ambíguos os conceitos predefinidos de "bom" ou "mau". A temática é elástica o suficiente para permitir que The Good Place seja sempre hilariante e surpreendente, avançando a história de maneiras imaginativas e inesperadas. O criador, Michael Schur, é conhecido pelo seu trabalho em séries como O Escritório ou Brooklyn Nine-Nine, e esta série conta com um elenco de luxo que inclui Ted Danson e Kristen Bell.



The Walking Dead - FOX 8/10

A nona temporada de uma das séries mais bem-sucedidas da televisão, a nível mundial, regressa para aquela que será a última com o protagonista Rick Grimes (Andrew Lincoln). A série apresentará um salto temporal de um ano e meio após a derrota de Negan (Jeffrey Dean Morgan). A nova antagonista será encarnada por Samantha Morton (Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los) que entra no elenco como Alpha, a líder de um enigmático grupo de sobreviventes.



The Romanoffs - AMAZON PRIME 12/10

Possivelmente, o mais ambicioso e mais nebuloso projecto deste Outono é a nova série de Matthew Weiner, o criador de Mad Men. Pensada como um conjunto de oito histórias separadas, cada episódio foca-se numa pessoa diferente, cada qual acreditando ser descendente da antiga família real russa, executada por um esquadrão de bolcheviques em 1918. Weiner volta a juntar-se à figurinista Janie Bryant e aos actores John Slattery e Christina Hendricks, mas o elenco conta ainda com Diane Lane, Isabelle Huppert, Aaron Eckhart, Amanda Peet e Andrew Rannells. Louvada já como uma das melhores séries do século XXI, Matthew Weiner tem sobre os seus ombros grandes expectativas.



9-1-1 - AMAZON PRIME 22/10

A segunda temporada de 9-1-1 - dos criadores da série antológica American Horror Story, Ryan Murphy e Brad Falchuk - continua a contar com os excelentes Angela Bassett, como Athena Grant, e Peter Krause, como Bobby Nash, mas já não contará com Connie Britton que protagonizava Abby Clark. Entretanto, surge uma nova personagem, Maddie Kendall, que marca a aparição de Jennifer Love Hewitt no elenco. A série destaca a vida e o trabalho de polícias, bombeiros e outros intervenientes que dão os primeiros socorros em casos de emergência. A segunda temporada vê-os a lidar com um sismo que afecta a ci- dade de Los Angeles.



Chilling Adventures of Sabrina - NETFLIX 26/10

Há nesta lista mais uma série com uma subtil ligação a Mad Men, desta vez porque é protagonizada por Kiernan Shipka, conhecida como a filha de Don, Sally Draper. Depois de ter desenvolvido Riverdale com Greg Berlanti (responsável por séries de super-heróis como Arrow ou The Flash), Roberto Aguirre-Sacasa criou Chilling Adventures of Sabrina para a Netflix. A história desta bruxa adolescente - personagem que habita o mesmo universo de banda desenhada de Riverdale - terá uma abordagem mais negra que a série dos anos 90, inspirada por filmes embrenhados no oculto e no horror, como O Exorcista ou A Semente do Diabo. Sabrina (Shipka) terá como intuito conciliar a sua natureza enquanto mortal e enquanto feiticeira, com todos os perigos que isso envolverá para si e para a sua família.



Maigret - FOX CRIME (Data a anunciar)

Esta é uma clássica série britânica da BBC que estreou em 1959 e teve quatro temporadas, e 52 episódios, que decorreram de 1960 a 1963. Criada pelo próprio, a série adapta os romances policiais de Georges Simenon. Rupert Davies interpreta o aficcionado de cachimbo e detective da Sûreté francesa Jules Maigret, que Simenon considerou perfeito para o papel. A Davies juntam-se Helen Shingler como Madame Maigret, Ewen Solon como Lucas e Neville Jason como LaPointe.



Homecoming - AMAZON 2/11

Com Julia Roberts no papel principal e Sam Esmail (o criador de Mr. Robot) como realizador, esta série tem duas temporadas prometidas. Roberts reencontra Dermot Mulroney, anos depois de O Casamento do Meu Melhor Amigo. A trama segue Heidi Bergman que, após ter trabalhado num centro que ajuda na transição de soldados da vida militar para a civil, recomeçou a sua vida mas terá de analisar o seu passado.



House of Cards - NETFLIX 2/11

A sexta temporada de House of Cards é esperada por vários motivos: será a última, terá Robin Wright como protagonista central e não terá Kevin Spacey, demitido devido a múltiplas alegações de má conduta sexual. Sem a sua estrela original, o foco está agora em Claire Underwood, que regressa no papel de Presidente dos Estados Unidos. Os seus antagonistas, desta vez, são protagonizados pela dupla Diane Lane e Greg Kinnear (já nomeados para um Óscar). A eles juntam-se Cody Fern, Michael Kelly, Jayne Atkinson, Patricia Clarkson e Constance Zimmer. Veremos como se despede a série que destacou a Netflix quando esta começou a produzir o seu próprio conteúdo original.