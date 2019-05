Criança atira pedras a flamingo em zoológico e mata animal

Um funcionário do jardim indicou a um jornal que estavam a trabalhar com a família da criança para se assegurarem que ela aprendia com a experiência.



"Infelizmente, a equipa determinou que o melhor a fazer dadas as lesões do animal era eutanasiá-lo. Foi um acidente muito infeliz, e estamos a trabalhar com a família do jovem para avançar", afirmou Jay Tezloff, diretor do jardim.

Um flamingo de um jardim zoológico no Illinois, EUA , foi eutanasiado esta segunda-feira depois de uma criança lhe ter atirado uma pedra. A informação foi confirmada pelos funcionários das instalações.O estudante que estava lá com a escola estava a atirar pedras dentro da zona dos flamingos no jardim de Miller. Uma das pedras partiu a perna ao flamingo. Os ferimentos foram graves o suficiente para levar o zoológico a eutanasiar o animal.