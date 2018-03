Apesar de mais de 70% dos alunos responderam num inquérito que naõ queriam continuar a ter garraiada, o Conselho de Veteranos da Universidade de Coimbra decidiu manter a iniciativa no programa da Queima das Fitas.

"O Conselho decidiu, por maioria, manter a garraiada", disse ao Jornal de Notícias, o Dux Veteranorum João Luís Jesus, descrevendo ainda o resultado do inquérito como "surpreendente". João Luís Jesus não quis fazer mais esclarecimentos sobre a decisão do Conselho de Veteranos.



No passado dia 13 de Março, foi o próprio órgão supremo da Sociedade Académica que alertou os estudantes da Universidade de Coimbra sobre a votação, referindo que o principal objectivo seria "saber a posição da academia sobre a continuidade do evento de matriz tauromáquica".



À pergunta "Deve o evento garraiada continuar no programa oficial da Queima das Fitas?", 70,7% dos estudantes que participaram no referendo responderam "Não", 26,7% "Sim", contabilizando-se ainda 49 votos nulos e 96 votos em branco, disse à Lusa o secretário-geral da Comissão Organizadora da Queima das Fitas, Manuel Lourenço.



Na altura, Manuel Lourenço frisou logo que seria o Conselho de Veteranos a ter a "palavra final", acrescentando que não acreditaria que "em momento algum", o Conselho de Veteranos fosse contra "a vontade dos estudantes, até porque já disse que iria honrar" o desejo destes. No entanto, 27 membros deste órgão decidiram continuar com a iniciativa.