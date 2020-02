A carregar o vídeo ...

Nasceu um coala no Jardim Zoológico de Lisboa. Apesar de nascida no final de julho do ano passado, o animal esteve "escondido" na bolsa marsupial da mãe durante sete meses.A cria nasceu a 25 de julho de 2019, após uma gestação de cerca de um mês. Depois do nascimento, o pequeno animal com menos de 20 mm de comprimento e 0,5g de peso, migrou para a bolsa marsupial da sua progenitora, na qual permaneceu durante cerca de 7 meses.Ao fim deste tempo, saiu e pode ser vista tanto na bolsa marsupial da mãe como ao colo da mesma.