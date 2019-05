O calvário de Amanda Eller durou 16 dias. Entre 8 e 24 de maio, ela esteve perdida na reserva florestal de Makawao, no Havai. O helicóptero que a encontrou foi pago através de doações de pessoas que quiseram ajudar a família.

Fisioterapeuta e instrutora de ioga, era comum Amanda fazer caminhadas. "Ela gosta muito de ficar sozinha na Natureza… Não era estranho da parte dela [ir para a floresta]. O momento em que ela não voltou a casa à noite foi quando soube que algo estava mal", contou à revista People o namorado Ben Konkol.

Amanda, de 35 anos, ficou desorientada depois de uma pausa para meditar. "Queria voltar para o caminho de onde viera mas o meu instinto estava a enviar-me noutra direção – e eu tenho um instinto muito forte. Por isso, disse: ‘O meu carro é nesta direção e eu vou continuar a andar até lhe chegar’", relatou Amanda ao The New York Times. "A única opção que tinha era vida ou morte. Ouvi esta voz que disse: ‘Se queres viver, continua.’ Logo que duvidava da minha intuição ou tentava ir para outro lado diferente do que ela mie dizia, algo me parava, um ramo caía em cima de mim, batia com o dedo do pé ou tropeçava."

As escolhas dela acabaram por embrenhá-la mais na floresta. A reserva tem cerca de 847 hectares (aproximadamente o mesmo número de campos de futebol). O seu carro foi encontrado no parque de estacionamento da reserva florestal de Makawao, com o telemóvel e a carteira lá dentro.

O namorado deu-a como desaparecida a 9 de maio. Centenas de voluntários empenharam-se nas buscas e os pais ofereceram 10 mil dólares de recompensa a quem a encontrasse.

Os dias passaram e Amanda desenvolveu uma infeção na pele. Ficou com abrasões nos calcanhares e um escaldão severo. Chegou mesmo a cair e partiu a perna.

Ela manteve-se viva ao comer framboesas selvagens, um fruto chamado araçá e até traças. Conseguiu água doce vinda de uma cascata.

A 24 de maio, viu um helicóptero no céu. A bordo, estavam Chris Berquist e Troy Helmers. "Olhei para cima e eles estavam mesmo por cima de mim. Pensei ‘Oh meu Deus’ e fui-me abaixo e comecei a chorar", relatou ao NY Times.

"Ela perdeu muito peso, como se pode imaginar, ao estar perdida tanto tempo. Mas ela conseguiu sobreviver. Ela tinha as capacidades e fez as coisas certas para ganhar tempo para que a pudéssemos encontrar", afirmou a sua mãe, Julia.

Depois de passar dois dias hospitalizada, Amanda foi enviada para casa para recuperar junto da família.