Encontrada mulher desaparecida há mais de duas semanas, no Havai

Uma mulher que estava desaparecida há mais de duas semanas numa floresta do Havai foi encontrada esta sexta-feira à noite.Amanda Eller, fisioterapeuta, foi encontrada na reserva da floresta Makawao, ferida, avançam os meios de comunicação norte-americanos. A mulher foi levada da floresta de helicóptero, avançou fonte familiar.A mulher estava desaparecida desde 8 de maio. O seu carro foi encontrado no parque da floresta com o seu telefone e a sua carteira lá dentro. Centenas de voluntários estiveram envolvidos na busca pela mulher que foi encontrada por Javier Cantellops, Chris Berquist e Troy Helmers que fizeram as buscas a partir do ar. De acordo com o jornal local Honolulu Star-Advertiser, a mulher foi encontrada junto a umas cascatas no centro da floresta e avistada a partir do helicóptero.Ainda não foi apurada a gravidade dos ferimentos de Eller, ou como conseguiu sobreviver nas mais de duas semanas em que esteve desaparecida.