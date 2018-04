Já imaginou estar dentro de um avião com 240 pessoas a bordo e um motim a acontecer? Pior, ser o comandante do avião. Foi o que aconteceu a Rodrigo Melo, comandante da EasyJet, que teve de aterrar de urgência em Barcelona. Muitos dos passageiros tiveram de ser internados no hospital, alguns até saíram do avião com braços partidos. "Começaram todos à pancadaria. Foi a situação em que estive menos à vontade. Não era nada técnico, mas não sabia como estava a minha tripulação", explica à SÁBADO o comandante, de 52 anos. É que depois do atentado terrorista de 11 de Setembro, a porta do cockpit passou a estar sempre fechada quando o voo se inicia. Volta a abrir-se quando aterra e os motores estão parados. "Dessa vez, antes de aterrarmos foram 35 minutos e a pique. É pior que uma avaria técnica, muito pior. Foi uma coisa complicada", recorda.Um bom exemplo que comprova que a carreira de piloto de aviação civil tem razões para estar em terceiro lugar na lista das 10 profissões mais desgastantes de 2018, segundo o site Career Cast. Já esteve em primeiro lugar (em 2011), e este ano foi ultrapassada pela carreira de militar e de bombeiro. É que o stress associado ao desgaste dos pilotos pode levar a problemas físicos e psicológicos.Nuno Jardim, de 39 anos, comandante na mesma companhia aérea que Rodrigo, teve uma situação que acabou mesmo em tragédia. Um dos seus passageiros morreu a bordo. "Sentiu-se mal. Não houve tempo para o salvar. Nunca soube o que aconteceu ao certo, mas morreu e tivemos de aterrar. Foi retirado e passámos por um período de quarentena que são os procedimentos legais."Depois existem outras situações stressantes, como um nascimento a bordo. Quando Rodrigo Melo estava a fazer o trajecto de São Tomé para Lisboa, uma mulher entrou em trabalho de parto. "Não valia a pena alternar [encontrar outro aeroporto], estava em cima do Sara [em África]. Portanto, nasceu." Já se suspeitava que poderia acontecer e, por isso havia médicos a bordo preparados para a situação.Além de terem de lidar com tudo isto, podem existir outras complicações, como o mau tempo. "O cansaço não é assim tão grande quando temos um dia de céu limpo. Quando há mau tempo, tudo muda...", refere Nuno. E até mesmo o que está planeado pode correr mal: como encontrar um aeroporto fechado. Isso já aconteceu a Nuno: "Ao aproximar-me de um dos aeroportos, descobri que estava fechado. Tive de aterrar na mesma, lá encontrei um buraco para parar na pista e depois começamos a estudar os planos alternativos. Não há momentos de monotonia neste trabalho."Mas como se resolvem estas situações? Com soluções rápidas. "Estamos preparados para situações urgentes, mas antes de chegar à urgência muitas são mitigadas. Ouvir os colegas, ver a situação em redor e, claro, o treino também ajuda", diz Rodrigo Melo. É a experiência que ajuda a lidar com a responsabilidade de ter a seu cargo várias vidas. "Quando vou trabalhar, tenciono voltar a casa ao fim do dia. Tenho crianças pequenas. Não penso muito nisso, na verdade", afirma Nuno Jardim. Essa questão aparece quando alguma coisa não corre como o esperado, como não conseguir aterrar no destino e ter de encontrar outro. "Começo logo a ver o manifesto de quem está a bordo. Vejo X bebés, X crianças, sei que quando chegarmos ao alternante [destino alternativo] vamos ter que resolver as idas à casa de banho, arranjar comida de bebé..."Desde pequeno que o madeirense Nuno Jardim adora aviões. Tirou o curso nos EUA e começou a trabalhar na companhia açoreana SATA. Já Rodrigo Melo tinha outra paixão, os barcos, mas mesmo assim decidiu voar. Passou pela Air Atlantis, Portugália e Atlantic, até chegar à EasyJet onde os pilotos regressam todos os dias a casa. Uma forma que a empresa encontrou de ajudar a gerir a pressão no trabalho e combater as estatísticas. É que quando dormem várias vezes longe da família - com escalas de alguns dias - e com horários desregulados, torna-se difícil adaptarem-se ao resto da sociedade. "Para mim é a melhor coisa. Sair de casa às 4h da manhã. É óptimo. Venho de scooter, vejo o meu avião, pego nele e 'bora. São duas da tarde, estou a aterrar de volta em Lisboa. Chego a casa às 14h30", explica Nuno Jardim.Mas nem sempre foi assim. O piloto, que tem 12 mil horas de voo, fazia longo curso a atravessar o Atlântico Norte. O regresso fazia-se de noite, com a aterragem de manhã. "Chega-se a Lisboa de manhã cansado e com vontade de dormir, mas a vida cá não pára para dormirmos. Aqui começou o dia. Preciso de dormir uma ou duas horas, mas depois não dá. É a família, é tudo. Às vezes tinha de esperar que o dia terminasse para poder descansar." Também Rodrigo passou por isso. No início da carreira, chegou a passar um mês inteiro fora de casa. "Tínhamos de nos deitar às 16h porque íamos voar a noite inteira, e a essa hora os resorts estão ao rubro. São experiências", recorda o piloto que tem um ritual antes de descolar - bate sempre três vezes na porta do avião e diz: "Estás bom? És meu hoje. Não me deixes mal."Rodrigo conta que apesar de ter gostado de conhecer locais tão diferentes como a Libéria - onde viu miúdos com armas às costas a pedir na rua, "uma pessoa não pode dizer nada porque senão leva um tiro" - ou as paradisíacas Maldivas, não guarda saudades desses tempos. "O longo curso é giro os primeiros três ou quatro anos. Estamos em todo o mundo, mas os fusos horários são arrasadores." E nem é preciso ir muito longe para ver coisas extraordinárias, recorda uma surpresa que teve nos Açores. "O vento vinha de Norte e tivemos de fazer outra manobra. De repente, vejo uma data de barcos juntos. Era o quê? Baleias. Avisei pelo intercomunicador: 'Passageiros, do lado direito conseguem ver baleias?' Todos bateram palmas."