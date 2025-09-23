Uma luz verde a piscar no telemóvel do enteado, de 12 anos, chamou a atenção de Ana. “O aparelho estava a carregar a bateria na bancada da cozinha e fui ver, dizia: ‘áudio ativo’”, conta à SÁBADO. O rapaz passava os fins de semana na casa do pai, com a madrasta e o meio-irmão, e estava a arrumar a mochila para regressar a casa da mãe. “Pensei que fosse alguma coisa que ele tivesse ativado e que fosse perigoso – os miúdos agora jogam tantos jogos e estão em tantas plataformas”, explica. Ana alertou o marido e este perguntou ao filho do que se tratava: era a app de controlo parental que a mãe tinha instalado no telemóvel que ofereceu ao filho quando o rapaz passou a ir sozinho para a escola. “Mas a app está a escutar as nossas conversas?”, perguntou-lhe o pai. O rapaz ficou aflito, disse que não sabia que a app gravava áudio e defendeu a mãe, garantindo que ela não usava esta funcionalidade.

Como os pais espiam os filhos com apps