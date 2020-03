A carregar o vídeo ...

"A médica passou-me a mão pelas costas, sorriu e disse-me para me sentar na marquesa. Senti alguma coisa no olhar dela. ‘Minha querida, você tem um cancro.’ Ela já disse aquilo triliões de vezes, saiu muito fácil, mas aquela frase ficou na minha cabeça. Eu fiquei tonta, comecei a chorar. Não sei como cheguei ao meu carro e saí do hospital. Não sabia se queria fugir, sair correndo, pensar no que perdi, no que tinha para ganhar... Simplesmente chorava e sentia aquela dor do meu novo eu, o meu eu com o cancro."Cristina Fernandes, 41 anos, vive com um cancro incurável e contou ào momento em que recebeu o diagnóstico terrível e como isso mudou a sua vida. Outros nove doentes contaram-nos as suas histórias.Jorge Bruto tem 55 anos. Há mais de dez, foi diagnosticado com Parkinson.Aos 25 anos, Ângela Silva foi diagnosticada com a doença de Crohn.A 17 de outubro de 2014, Edson soube que tinha Esclerose Lateral Amiotrófica.Aos 21 anos, Andreia soube que tinha cancro do estômago.Para ler esta semana na