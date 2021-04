Abril, edições mil. Um curto guia dos lançamentos deste mês

As mais lidas GPS

Da ficção ao ensaio, com muito Arséne Lupin pelo meio e uma adaptação de Júlio Diniz por Agustina Bessa-Luís, confira aqui alguns dos lançamentos que não pode perder este mês.

Começando pela poesia, a Relógio d’Água continua na tarefa de publicar a obra da vencedora do Nobel de Literatura de 2020, Louise Gluck. Desta vez é a obra Vata Nova, com tradução de Ana Luísa Amaral. Este será o quinto livro da autora editada no país, todos sob a chancela de Francisco Vale.