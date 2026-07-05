Com mãos nas tranças, pais aprendem a pentear as filhas

Quando os millennials decidem aprender a tratar do cabelo das suas meninas em workshops, como acontece em Inglaterra e nos EUA, estão a fazer mais pelo combate à manosfera - comunidade em que se defende a misoginia e o antifeminismo - do que poderiam pensar.

Um amigo combina com outro um encontro num bar, ao final do dia. Não se trata de o início de uma piada ("dois amigos entram num bar..."), nem de uma happy hour, em que a cerveja sai mais barata naquele intervalo de tempo. Hão de beber cerveja, se assim lhes apetecer, mas o que os leva a esse lugar de convívio é um workshop de aprendizagem de penteados em manequins. Ambos são millennials (nascidos entre 1981 e 1996) e não querem ficar de fora do momento em que as suas filhas pequenas precisam que eles as penteiem, seja com um rabo de cavalo ou com umas maquiavélicas tranças. Estes encontros não são ficção - estão a acontecer com frequência e a esgotarem-se de cada vez que são anunciados, especialmente em Londres e nos Estados Unidos. E a fazer muito pela quebra de estereótipos e pela luta contra a manosfera, cultura que não para de assustadoramente crescer nas redes sociais como o X, e que promove o machismo e a misoginia

Se o pai protagonista da curta-metragem Hair Love, de Matthew A. Cherry, Everett Downing Jr. e Bruce W. Smith, vencedora, em 2020, do Óscar na sua categoria, soubesse destes workshops seria o primeiro a inscrever-se. No filme de animação, e na ausência da mãe, que está doente no hospital, tenta domar o cabelo da filha Zouri - tarefa que só conclui com êxito depois de assistir a um tutorial que o leva a manusear cremes, elásticos e escovas com maestria. Em sete minutos se retrata as angústias de muitos pais que, não querendo perder pitada da educação das filhas, e apesar de terem crescido com a Pipi das Meias Altas, não sabem como lidar com penteados, muito menos com tranças.

Para os ajudar, os amigos Mathew Lewis-Carter e Lawrence Price, de 37 e 42 anos respetivamente, criaram o programa Pints and Ponytails (Cervejas e Rabos de Cavalo), que acontece regularmente num bar no sul de Londres. De cada vez, juntam-se cerca de 30 homens, sobretudo na casa dos quarenta, com filhas menores. Todos desejam uma maior ligação com as meninas e normalizar as tarefas que, por tradição, cabem às mães. E pentear cabelos compridos ou fazer totós, puxinhos e tranças está no topo dessas incumbências. Enquanto ouvem as explicações dos organizadores, os pais pousam a cerveja ao lado das cabeças de manequim, com longas cabeleiras, ideais para os treinos (ficam de fora cabelos indomáveis como os da personagem Zuri, mas não se pode ter tudo). E regressam a casa prontos para não dependerem das mulheres neste particular.

Dos cabelos para o debate

Ao publicarem os vídeos destes workshops, os mentores da comunidade The Secret Life of Dads (A Vida Secreta dos Pais), com bastante lastro nas redes sociais (189 mil seguidores no Instagram) e com um podcast com o mesmo nome, provocaram um inesperado efeito secundário: alimentar o debate sobre os papéis de género, a paternidade na era atual e a masculinidade. Não admira, já que a realidade está em transformação: segundo o jornal The New York Times, e sustentando-se nos dados do Departamento de Estatísticas do Trabalho, nos EUA, os pais passam atualmente mais duas horas e meia por semana com os filhos do que quando se compara com as rotinas familiares de há uma década.

Por cá, a realidade não está a acompanhar este movimento. Apenas vimos anunciado um The Daddy Hair Workshop para maio (sem data), no Instagram do Lapa 42 (no Porto), e a ideia parecia decalcada dos encontros londrinos que acontecem desde fevereiro. A convocatória no Instagram era assim: "Este workshop é exclusivo para homens - pais, padrastos, tios, avôs, padrinhos, amigos - todos os que queiram aprender umas skills novas… e dar umas boas gargalhadas. Desta vez, o serão é só para vocês. Oficialmente, vamos falar de tranças, totós e rabos-de-cavalo. Mas sejamos honestos: o verdadeiro motivo é outro. É a desculpa perfeita para os homens saírem juntos, beberem umas cervejas, aprenderem qualquer coisa pelo caminho e divertirem-se como gente grande. Se queres uma noite leve, divertida e cheia de histórias para contar (e postar), este é o teu lugar. E quem sabe… ainda sais daqui a fazer uma trança decente. Hair skills for super dads… com cerveja incluída! ?? Inscrições para a edição de maio 2026 muito em breve. Fica atento!" Na rede social deste espaço que organiza todo o tipo de eventos não consta mais nenhuma publicação sobre o tema e, perante a nossa mensagem a pedir informações acerca do workshop, responderam-nos que estavam "a trabalhar para que aconteça em breve". Pais portugueses, aguardem só mais um bocadinho.